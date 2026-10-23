احتجاز أوكراني في ألمانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا

أمرت محكمة ألمانية اليوم الجمعة، باحتجاز مواطن أوكراني للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، فيما حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن ألمانيا يرجح أن تشهد المزيد من القضايا المماثلة.

ويواجه الرجل الأوكراني، الذي تم تحديد هويته باسم فاديم واي. وفقا لقواعد حماية الخصوصية المعمول بها في ألمانيا، اتهامات بجمع معلومات عسكرية لصالح روسيا، بما في ذلك تفاصيل عن إنتاج الأسلحة والأفراد والمنشآت العسكرية المشاركة في تأمين الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما أفاد الادعاء العام الاتحادي.

ويعتقد أن الرجل كان على اتصال بأحد أجهزة الاستخبارات الروسية، عبر وسيط، منذ يوليو 2025 على الأقل. وقال الادعاء العام إن بعض المعلومات التي جمعها كانت متاحة في مصادر علنية، في حين جرى الحصول على بيانات أخرى بناء على طلبات تم توجيهها إلى ممثلين عن قطاع صناعة الأسلحة الأوروبي.

وأضاف ممثلو الادعاء العام أن الشرطة الجنائية الاتحادية ألقت القبض عليه في ولاية براندنبورج، شمال شرقي ألمانيا.

وقال ميرتس أمس الخميس، خلال زيارة إلى مونتينجرو : "إن كشف هذه القضية اليوم يعد نجاحا". وأضاف: "دعونا لا نخدع أنفسنا. فما زالت أنشطة جهاز الاستخبارات الروسي في ألمانيا مكثفة بالقدر نفسه الذي كانت عليه دائما".

وأضاف ميرتس أن ألمانيا يرجح أن تشهد المزيد من هذه القضايا "خلال الأشهر والسنوات المقبلة".