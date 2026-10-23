 صدور رواية «أنا ونابليون» للجزائري أحمد طيباوي عن دار الشروق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صدور رواية «أنا ونابليون» للجزائري أحمد طيباوي عن دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 6:01 م

صدرت حديثا عن دار الشروق رواية «أنا ونابليون» للكاتب الجزائري أحمد طيباوي، التي تدور أحداثها في مدينة بسكرة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، متتبعة مصائر شخصيات تتشابك حياتها مع الحب والثأر والصراع على البقاء، في ظل تحولات سياسية واجتماعية ترسم ملامح العلاقة بين الجزائريين والاحتلال الفرنسي.

تدور الرواية حول الغازي، الذي يجد نفسه مطاردا بعد خيانة تقوده إلى الأسر، لتتسع دائرة تجربته خارج حدود بلدته، وسط عالم يضم جنودا فرنسيين ومتعاونين محليين، وامرأة فرنسية تفتح أمامه أبوابا جديدة إلى اللغة والأفكار.

وبالتزامن مع التحولات التي يشهدها بطل الرواية، تستعد الجزائر لزيارة الإمبراطور نابليون الثالث، وسط أفكار وتوجهات قد تعيد تشكيل العلاقة بين فرنسا والأهالي، فيما تتقاطع مصالح الضباط وشيوخ القبائل والمستوطنين، ليصبح مستقبل الشخصيات مرتبطا بقرارات الإمبراطور وما قد تحمله من تغييرات.

ويقدم أحمد طيباوي، من خلال العمل، حكاية تتقاطع فيها التجارب الشخصية مع التحولات التاريخية، في سياق يستكشف أثر الاحتلال وتبدل موازين القوى في حياة الأفراد والمجتمعات.

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