بايرن ميونخ يتطلع لاستعادة هيبته في البوندسليجا أمام عقدة ليفاندوفسكي

يأمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن يواصل تألقه التهديفي اليوم السبت من خلال هز شباك فورتونا دوسلدورف في ظل سعي فريقه بايرن ميونخ لبسط سيطرته على الدوري الألماني (بوندسليجا) تحت قيادة مدربه المؤقت هانسي فليك.

دوسلدورف هو الفريق الوحيد في البوندسليجا الذي لم ينجح ليفاندوفسكي في هز شباكه رغم أنه واجه هذا الفريق ثلاث مرات بقميص فريقه السابق بوروسيا دورتموند منها لقاء في الكأس، ومرتين بقميص بايرن ميونخ في الموسم الماضي.



ويتطلع المهاجم البولندي لتعزيز سجله التهديفي القياسي من خلال هز الشباك دوسلدورف حيث ستكون المباراة الـ12 على التوالي التي ينجح خلالها في التسجيل.

وأحرز ليفاندوفسكي 16 هدفا في أول 11 مباراة من البوندسليجا كما سجل في المباريات الأربع التي خاضها النادي البافاري في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل دوسلدورف الذي قضى أغلب العقود الماضية في الدرجات الدنيا، في حرمان ليفاندوفسكي من التسجيل كما يسعى الفريق للفوز على ملعبه أمام بايرن للمرة الأولى منذ عام 1986.

وفي الموسم الماضي فرض دوسلدورف التعادل 3 /3 على بايرن بفضل هاتريك دودي لوكيباكيو الذي انتقل إلى هيرتا برلين، ولكن دوسلدورف يضم بين صفوفه المهاجم روين هينينجز الذي يحل ثالثا في قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 9 أهداف، من بينها هاتريك في شباك شالكه خلال تعادل الفريقين 3 /3 في مباراته الأخيرة خارج ملعبه.



ويحتل دوسلدورف المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البوندسليجا مبتعدا بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وانطلقت المرحلة الثانية عشر من البوندسليجا أمس الجمعة بمباراة مثيرة بين بوروسيا دورتموند مع بادربورن، انتهت بالتعادل 3-3.



ويلتقي اليوم السبت بوروسيا مونشنجلادباخ ، صاحب الصدارة بفارق أربع نقاط عن لايبزج الوصيف، مع يونيون برلين، أما لايبزج فيتطلع للضغط بشكل أكبر على جلادباخ في الصدارة من خلال مباراته أمام كولن.

ويلتقي أيضا باير ليفركوزن مع فرايبورج واينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورج وفيردر بريمن مع شالكه، بينما يلعب اوجسبورج مع هيرتا برلين وهوفنهايم مع ماينز، غدا الأحد.