فودافون تعلن وجود قيود كبيرة على خدماتها في ألمانيا

أعلن فرع شركة اتصالات الهاتف المحمول البريطانية العملاقة "فودافون" في ألمانيا، تسجيل "قيود كبيرة" على خدمات إنترنت الأجهزة المحمولة والاتصالات في مختلف أنحاء ألمانيا.



وقالت شركة "فودافون دويتشلاند" إن المشكلات شملت خدمات الأجيال الثاني والثالث والرابع للاتصالات إلى جانب تطبيق ماين فودافون وخدمات الإنترنت الخاصة بها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الهاتف المحمول الأخرى في ألمانيا، بما في ذلك دويتشه تيليكوم و"أو.تو" التابعة لشركة تيليفونيكا الإسبانية، عانت من توقف خدماتها أيضا، بحسب التقارير الإعلامية.



ولم تكشف فودافون دويتشلاند عن المزيد من التفاصيل، وقالت إنها ستنشر تحديثًا للموقف بمجرد توافر مزيد من المعلومات.