البنك الدولي: 49% انخفاضا لمبيعات شركات البلدان النامية

قال تقرير للبنك الدولي، نُشر على النشرة الأسبوعية، إن المبيعات لنحو 84% من الشركات في البلدان النامية في أول 9 أشهر من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبلغ متوسط الانخفاض 49% وكان ثابتا على نحو لافت للنظر.

وبعد أربعة أشهر من ذروة الأزمة، لا تزال المبيعات أقل بنسبة تزيد عن 40% .

وتأثرت الشركات متناهية الصغر والصغيرة (أقل من 20 عاملاً) على نحو لا يتناسب مع ظروفها وبدرجة أكثر من غيرها، حيث شهدت انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 50% أو أكثر، في حين شهدت الشركات الكبيرة (100 عامل فأكثر) انخفاضات في مبيعاتها تقل عن 40%.

كانت الأنشطة المتصلة بالسياحة مثل أنشطة الضيافة والمطاعم من بين الأنشطة الأشد تضرراً، ومن الأرجح أن تظل مغلقة، حتى بعد ستة أسابيع من ذروة تفشي الجائحة.

وتعكس مجموعات القطاعات أو حجم المؤسسات الواسعة التباين الكبير في مدى تأثير الصدمة، مما يمثل تحديات أمام توجيه دعم السياسات. ففي السنغال، على سبيل المثال، أبلغت ست من شركات البيع بالتجزئة يضم كل منها عشرة موظفين شملتهم المسوح الاستقصائية في الأسبوع نفسه عن انخفاض في المبيعات يتراوح بين 10 و100%.