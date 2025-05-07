موسيالا يحاول العودة للمنتخب الألماني في دوري أمم أوروبا

أكمل جمال موسيالا، صانع ألعاب المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ، أولى لفات الجري بعدما تعرض لإصابة إصابة في أوتار الركبة، في خطوة ضمن مساعيه للعودة إلى التشكيلة المشاركة في منافسات الدور الرباعية بدوري أمم أوروبا (الدور قبل النهائي).

وذكر بايرن ميونخ، الذي حسم التتويج بلقب الدوري الألماني ويخوض منافسات كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، في بيان اليوم الأربعاء أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان يتحرك نحو المرحلة التالية من تعافيه بعدما غاب عن الفريق منذ بداية أبريل الماضي.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق يوم 22 مايو الجاري، بعد 5 أيام من الجولة الأخيرة للدوري الألماني (بوندسليجا).

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي في ميونخ يوم 4 يونيو المقبل.

وستقام المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بعدها بيوم في شتوتجارت وستجمع بين المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا، والمنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم.

وتقام المباراة النهائية في ميونخ يوم 8 يونيو، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم بشتوتجارت.

ويمكن أن تضم قائمة ناجلسمان لاعبين عائدين من إصابات طويلة مثل الحارس مارك أندريه تير شتيجن، والمهاجم نيكلاس فولكروج، بالإضافة إلى موسيالا إذا كان جاهزا.

وتأكد عدم تواجد المدافع نيكو شلوتربيك ولكن هناك علامات استفهام بشأن إصابة كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، والمدافع أنطونيو روديجر، الذي خضع لجراحة في الركبة وهناك شكوك كبيرة في تواجده.

وبسبب حصوله على بطاقة حمراء مع فريقه ريال مدريد، عندما قام برمي شيء على الحكم، أدت لمطالبات بعدم القيام باستدعاء اللاعب .

وسيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الألماني قبل المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي تجمع بين شتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد المقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري. ويضم فريق شتوتجارت العديد من اللاعبين الأساسيين في المنتخب.