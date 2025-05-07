مجلس الوزراء يوافق على بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل بأسوان يوليو المقبل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام للمحافظة بتاريخ 1 يناير 2026.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جاهزية المحافظة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي إطار المخطط العام لبدء إيقاف تغطية الخدمة الصحية غير الطارئة بالمحافظة لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ بدء تفعيل التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بها، على أن يتم خفض تلك المدة الزمنية إلى 3 أشهر بدءا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام.

يأتي هذا القرار في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي؛ من أجل توفير الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بجميع المحافظات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم بالفعل في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس.

كما يأتي القرار في إطار المضي قدما لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية بمحافظات المرحلة الأولى، باعتبار أسوان آخر محافظات هذه المرحلة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وبعد موافقة الهيئات الثلاث (التأمين الصحي الشامل ـ الرعاية الصحية ـ الاعتماد والرقابة الصحية).