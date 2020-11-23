إبراهيموفيتش وريبيري قد يغيبان للإصابة عن مواجهة ميلان وفيورنتينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان والفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جناح فيورنتينا إمكانية الغياب عن المواجهة التي تجمع الفريقين الاسبوع المقبل في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب الإصابة.

وغادر اللاعبان الملعب بعد إصابتهما لكن إبراهيموفيتش حقق المراد وسجل هدفين خلال فوز ميلان على ملعب نابولي 3/1 ليعزز الفريق موقعه في الصدارة بعد مرور ثمان جولات من الموسم الحالي.

أما ريبيري فشاهد فريقه وهو يسقط على ملعبه أمام بينفينتو الصاعد لدوري الأضواء بهدف دون رد.

وأوضح ميلان أن إبراهيموفيتش /39 عاما/ تعرض لتمزق عضلي بعد تسجيله هدفين للمباراة الرابعة هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين بعشرة أهداف.

وذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن التقييم الطبي الذي خضع له إبراهيموفيتش على موضع إصابته في الفخذ الأيسر أظهر حاجته للراحة لنحو عشرة أيام.

وبخلاف المواجهة أمام فيورنتينا فإن إبراهيموفيتش قد يغيب عن المواجهتين أمام ليل الفرنسي وسيلتك الاسكتلندي في الدوري الأوروبي بعد أن غاب في وقت سابق عن الدور التمهيدي للبطولة القارية بجانب مباراتين في الدوري الإيطالي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ ريبيري البرنامج التأهيلي بعد إصابته بتمزق في الفخذ الأيسر وسيتم إعادة تقييم حالته في غضون الأيام القليلة المقبلة بحسب بيان فيورنتينا.

وخرج ريبيري /37 عاما/ قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي شهدت ظهور المدرب تشيزاري برانديللي مع فيورنتينا بعد عشرة أعوام من ولايته الاولى مع الفريق.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.