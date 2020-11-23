العربية للتنمية الإدارية تنظم حفلا لإعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي

تقيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية حفل الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، وذلك بعد غد الأربعاء.



وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بفئات الجائزة الـ15 موزعة على الفئات المؤسسية والفردية.



وسيكون الحفل افتراضيًا، حيث يمكن التسجيل والمشاركة لحضور الحفل على الإنترنت لتكريم نخبة من المتميزين العرب في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي عبر الرابط الإلكتروني التالي :http://Agearegistration.com.



وأوضح البيان أنه يجب تعبئة نموذج يتضمن بيانات المشارك (الاسم، المهنة، الجهة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وكلمة السر للدخول للمنصة الإلكترونية).



وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت الجائزة في شهر مايو 2019 من مقر جامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من السفراء والشخصيات العامة من عدة دول عربية.