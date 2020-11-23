الجزائر: تسجيل 1005 حالات إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الاثنين تسجيل 1005 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا و19 حالة وفاة في يوم واحد.



وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 75 ألفا و867 حالة إصابة، و2294 حالة وفاة.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 49 ألفا و421 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.