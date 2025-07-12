الصين: بكين وواشنطن تتحملان مسئولية التوصل لسبيل ملائم للتعايش السلمي

ذكر وزير الخارجية الصيني وانج يي، أنه يقع على بلاده والولايات المتحدة مسؤولية التوصل لسبيل ملائم للتعايش السلمي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأدلى وانج بهذه التصريحات أمس الجمعة، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الماليزية، كوالالمبور على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بحسب شينخوا.

وأعرب وانج عن أمله في أن ينظر الجانب الأمريكي إلى الصين من منظور موضوعي وعقلاني وبراجماتي.

واستعرض وزير الخارجية الصيني بشكل شامل المواقف المبدئية للصين بشأن تطوير العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أنه يتعين على الجانبين ترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين إلى سياسات وإجراءات محددة.

وفي إطار إشارته إلى أن السياسة الأمريكية تجاه الصين ينبغي أن تستند إلى هدف التعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، قال وانج إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعامل الصين بطريقة تتسم بالمساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

يشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والصين بشان قضايا عدة من بينها الرسوم الجمركية وتايوان والمنافسة على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي المجال التكنولوجي.