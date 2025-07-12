كوريا الشمالية والصين تتفقان على استئناف خدمة السكك الحديدية للركاب

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اتفقت كوريا الشمالية والصين على استئناف خدمة السكك الحديدية للركاب بين بيونجيانج وبكين، في أغسطس، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها.

وكانت خدمة قطارات الركاب بين العاصمتين قد توقفت منذ يناير 2020 بسبب مرض كوفيد.

وتقول العديد من المصادر إن عمليات السكك الحديدية يمكن استئنافها في أغسطس.

وأضاف المصادر أنه تجرى ترتيبات نهائية، لكن وزارة الخارجية الصينية ذكرت أنها ليست على علم بالخطة بشأن السكك الحديدية.

يشار إلى أن الصين تعد مصدرا رئيسيا للمواد الغذائية لكوريا الشمالية.