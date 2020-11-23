الرئيس الإقليمى لشركة أفايا مصر وليبيا: نستهدف زيادة فى حجم الأعمال 20% سنويا

السوق المصرية سوق جاذبا للاستثمار ننفذ مشروعات كبرى مع الحكومة فى العاصمة الإدارية والعلمين



قال أحمد فايد المدير الإقليمى لشركة «أفايا» مصر وليبيا، العاملة فى مجال الاتصالات الرقمية للشركات ان شركته تستهدف تحقيق زيادة فى حجم الاعمال 20 % سنويا فى مصر، مشيرا إلى إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار فى مجال مراكز الاتصالات.



وأضاف فايد فى تصريحات خاصة لـ «الشروق» على هامش مشاركة الشركة فى المعرض الدولى للتكنولوجيا «كايرو أى سى تى» والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول ان السوق المحلية من اهم الاسوق بالنسبة لشركته فى المنطقة خاصة فى حجم معدلات النمو وجذب الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط بعد السوق السعودية والإماراتية.



واضاف ان حصة شركته فى مجال التعهيد حجم الاعمال بها يزيد عاما عن عام ويتم اضافة عملاء جدد ويتم عمل توسعة للعملاء الحاليين، مشيرا إلى ان ذلك يرجع إلى ظهور جائحة كورونا والتى ادت بشكل كبير إلى زيادة استخدام الخدمات الصوتية والخدمات الرقمية والرد الالى.



وأضاف فايد أن شركته فى مصر تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى مع الحكومة المصرية وخاصة فى العاصمة الادارية والعلمين، مشيرا: ننفذ احد المشروعات الكبرى مع شركة العاصمة الادارية ومن المخطط ان تقوم وزارة الداخلية بإدارته حيث تم بحلول متكاملة من شركتنا ويعد الاكبر فى المنطقة لتقديم خدمة الطوارئ فى مصر.



وأشار إلى اننا نستهدف خلال العام المقبل تقديم حلول للشركات والمشروعات الكبرى سواء كانت جهات حكومية، أو شركات قطاعا خاصا، أو بنوكا، كما تعمل مع عدد كبير من الشركات العاملة بمصر، ومن أكبر عملائها 3 شركات محمول، إضافة إلى عدد كبير من البنوك.



وأشاد فايد بتحسن الاقتصاد المصرى وقدرتها على تحمل الصعاب خلال الفترة الماضية وخاصة فى ظل ازمة كورونا، مشيرا إلى انه ينمو بشهادة الجميع ووصل إلى مرحلة الثبات والاستقرار.



وقال إن الحكومة المصرية حريصة على تطبيق واستخدام احدث التكنولوجيات العالمية فى توجها نحو التحول الرقمى لافتا إلى أن التحول الرقمى زاد بصورة كبيرة وخاصة بعد تعرض العالم لجائحة كورونا ساهم فى تغيير خطط الحكومات والشركات الاسرع فى تنفيذها.



وحول قيمة العقود التى تنفيذها الشركة عالميا قال فايد ان قيمة العقود الاجمالية بلغت 2.1 مليار دولار، كما تم توقيع 135 عقدا بإجمالى قيمة للعقد تفوق المليون دولار، و17 عقدا فوق 5 ملايين دولار، و4 عقود فوق 10 ملايين دولار.



وقال ان الربح الصافى فى الربع الرابع بلغ نحو 37 مليون دولار. وحققت الأرباح المعدلة (قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك) فى الربع الأخير من السنة نحو 200 مليون دولار، أى 26.4% من إجمالى الإيرادات. أما نسبة إيرادات البرامج والخدمات من إجمالى الإيرادات فبلغت فى الفترة ذاتها نحو 88%، ما شكل ارتفاعا بخمس نقاط على أساس سنوى.



وحققت الإيرادات المتكررة نحو نسبة تناهز 63%، ما شكل ارتفاعا بخمسة نقاط على أساس سنوى، كما ارتفعت إيرادات السحابة و«شركاء التحالف» Alliance Partner والاشتراكات إلى 33% فى الربع الرابع بينما كانت سجلت فى الربع السابق نسبة 30%. وبلغ الرصيد النقدى لدى الشركة بنهاية المدة بالإضافة إلى المكافئ النقدى نحو 727 مليون دولار.