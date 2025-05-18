السفير حسام زكي: المبادرة العربية للسلام لا تزال مطروحة ولم تنتهِ صلاحيتها

رفض السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، فكرة انتهاء صلاحية المبادرة العربية للسلام.

وقال في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المبادرة لا تزال مطروحة، وتمثل رؤية متكاملة لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف أن المبادرة تنص على السلام مقابل الأرض، وأنها لم تُسحب من التداول.

وتابع: «المبادرة تُقدم لإسرائيل عرضًا واضحًا.. اعتراف وسلام وعلاقات طبيعية مع 57 دولة عربية وإسلامية، مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

ولفت إلى أن التطرف الإسرائيلي الحالي يجعل تطبيق المبادرة أمرًا صعبًا، لكن ذلك لا يلغي أهميتها.

وشدد على أن بعض الدول العربية قد اتخذت خطوات تطبيع، فيما تراجعت دول أخرى عن مواقفها السابقة، لكن الموقف العربي الجماعي لا يزال متمسكًا بالقواسم المشتركة، وهي جوهر المبادرة.

وأكد أن الجامعة العربية توازن بين المواقف المختلفة للدول الأعضاء، وتحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق في القضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.