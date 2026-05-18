وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون تداعيات حرب إيران في باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز.

كما تناقش الاجتماعات التي تستمر يومين اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما يشمل جدول أعمال الوزراء ملف دعم أوكرانيا.

يذكر أن مجموعة السبع هي تجمع غير رسمي للدول الصناعية الكبرى وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. ومن المتوقع مشاركة ممثلي البنوك المركزية في الدول السبع في الاجتماعات. وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للمجموعة في العام الحالي.

يمثل ألمانيا في اجتماعات باريس لارس كلينجبايل وزير المالية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي /يسار وسط/.

وقبل الاجتماعات حذر كلينجبايل من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه "تهديد خطير للاقتصاد العالمي".

وقال في بيان قبل توجهه إلى باريس "الحرب تسبب ضررا هائلا للتنمية الاقتصادية".

ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم طرق النقل البحري لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال كالينجبايل إنه يجب بذل كل جهد ممكن "لوضع نهاية دائمة للحرب" وتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة، مضيفا "كأوروبيين، مسارنا واضح، نعتمد على التعاون وليس المواجهة".