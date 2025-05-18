مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط يعفي ذوي القدرات الخاصة من رسوم التسجيل

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إعفاء صناع السينما من ذوي القدرات الخاصة من رسوم التسجيل والمشاركة في جميع مسابقات المهرجان، كما قررت إدارة المهرجان تخصيص أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة لمشاهدة جميع عروض المهرجان.

ومؤخرا، أعلنت الناقدة الفنية غادة شاهين المدير الفني لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلاق فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وأكدت "شاهين"، فتح باب التقديم للأفلام عبر منصة "FilmFreeway"، على أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 30 يوليو المقبل.

ويتضمن المهرجان، هذا العام 7 مسابقات تنقسم إلى قسمين: المسابقات الرسمية وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية الطويلة لدول البحر المتوسط، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك لدول البحر المتوسط،

أما المسابقات غير الرسمية فتضم مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة، ومسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، ومسابقة أفلام شباب مصر للطلبة والمحترفين، ومسابقة أفلام الأطفال ومسابقة السيناريو.