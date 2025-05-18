التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري

يلتقي فاركو مع ضيفه حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فاركو، قبل مباراة اليوم، المركز السابع في مجموعة التتويج، برصيد 31 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع والأخير في المجموعة برصيد 23 نقطة.

ويدخل فاركو مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفا: جيفرسون إينكادا، ياسين مرعي، أحمد عوض، باباكار نداي وعمر رضا.

خط الوسط: أحمد البحراوي، محمود عماد ومحمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف وعمرو ناصر.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم، زهير المترجي، أحمد جمال، وليد مصطفي، سيف العجوز، محمد نديم، محمد أيمن، محمد عز، ياسين الملاح ومحمود فرحات.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أيمن عرابي.

خط الدفاع: كريم يحيى، حازم محمد، محمد سامي وإسلام أبو سليمة.

خط الوسط: فوزي الحناوي، محمد مجلي، إبراهيم عبد الحكيم ومحمود العربي أوكا.

الهجوم: محمد مصطفى شطا ومحمود ممدوح.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو جمال، عمر فتحي، مؤمن عوض، محمد أحمد القط، رأفت خليل، عبد الرحمن جودة، محمد الدغيمي، أحمد أشرف، أدهم سيحا.