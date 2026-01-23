قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيًّا، مساء الجمعة، في بلدة مادما جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد إصابته واختطافه ومنع طواقم جمعية الهلال الأحمر من إسعافه.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد المواطن جبرين أحمد جبر قط (59 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة مادما، واحتجاز جثمانه".

وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطيني أحمد قط، قبل ساعات، وفق بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أفاد بمنع الاحتلال طواقمها من الوصول إلى "مصاب".

وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية لم تكتف بذلك بل احتجزته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم (الجمعة) مع شبان فلسطينيين قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي مادما.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر الفلسطينيون من أنه يهدف إلى فرض وقائع تمهد لضم الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.