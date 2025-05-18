أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، أن الأهلي بات الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشددًا على أن بيراميدز هو من فرّط في صدارة الترتيب، ولا يحق له سوى لوم نفسه بعد الخسائر الأخيرة.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية:" الأهلي هو بطل الدوري من وجهة نظري، وأنا أعلن أهلاويتي بصراحة. خسارة بيراميدز في مباراتين متتاليتين سهّلت المهمة أمام الأهلي للتتويج، وهم من فقدوا الصدارة بإرادتهم، ولا يجب أن يلوموا سوى أنفسهم".

وأضاف:" كنت قد توقعت فوز الأهلي باللقب حتى قبل نهاية المسابقة، خاصة أن الفريق يضم لاعبين يملكون الخبرة والحماس والقدرة على استغلال تعثر المنافسين. في المقابل، بيراميدز لم ينجح في الحفاظ على صدارته، وبالتالي خرج من دائرة اللقب بيده".

وفيما يخص مستقبله مع نادي الجونة، أوضح المدير الفني:" الرؤية لم تتضح بعد بخصوص استمراري مع الفريق من عدمه. تلقيت عروضًا من أندية أخرى خلال منتصف الموسم، لكنني فضّلت البقاء احترامًا للجونة وصعوبة موقف الفريق وقتها. سأحسم قراري بعد نهاية الموسم، ولن يكون المال هو العامل الوحيد، بل ما يناسبني على المستوى المهني".

واختتم عبد العال تصريحاته قائلًا:" الدوري هذا الموسم كان في غاية القوة سواء في صراع اللقب أو معركة البقاء. كل الفرق تعرضت لظروف صعبة، وقد يغيّر فوز واحد شكل جدول الترتيب. أحمد الله على ثقة إدارة الجونة، رغم فترات التراجع، ونتمنى أن نُكمل المشوار بنجاح".