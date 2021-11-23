أمين عام الكوميسا تستعرض بيان المنظمة بشأن التكامل الإقليمي لدول التجمع

استعرضت أمين عام منظمة الكوميسا تشيلشي كابويبوي، بيان المنظمة بشأن التكامل الإقليمي لدول التجمع، قائلة إن عدد أعضاء الكوميسا ازداد من 15 إلى 16 مع دخول تونس إلى المنظمة عام 2020.



وأضافت خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات البنية زادت من 1.5 في عام 2000 إلى 10.9 خلال عام 2019، مشيرة إلى أن تيسير التجارة وأدواتها تستهدف إزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز البنية التحتية.



وأشارت إلى أن تيسير التجارة أحد الإنجازات التي تركزت عليها منطقة التجارة الحرة القارية، مشددة على أهمية دعم التجارة عبر المنصات الإلكترونية.



ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.



وشهدت قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.