 الصدر يشيد بإحاطة مبعوثة الأمم المتحدة بشأن نتائج الانتخابات العراقية - بوابة الشروق
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الصدر يشيد بإحاطة مبعوثة الأمم المتحدة بشأن نتائج الانتخابات العراقية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:26 م

أشاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بشأن نتائج الانتخابات العراقية ووصفها بأنها "توصيات أممية جيدة ننصح باتباعها".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر، إن الإحاطة التي قدمتها اليوم بلاسخارت "توصيات أممية جيدة ننصح باتباعها والإبتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن".

وأضاف أن موقف بعثة الأمم المتحدة في العراق من الإنتخابات البرلمانية "هي فرصة جديدة لرافضي نتائج الإنتخابات بمراجعة أنفسهم والاذعان للنتائج لا لأجل منافع سياسية فحسب، بل من أجل الشعب الذي يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية".

وأكد" أن أهم ماصدر من مبعوثة الأمم المتحدة أن لا وجود لادلة على تزوير الإنتخابات والتأكيد على عدم التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج".

وتابع الصدر بقوله إن "على المحكمة الاتحادية العمل بجد وحيادية والتعامل مع الطعون بمهنية، ولا ترضخ للضغوط السياسية فالشعب يتطلع بفارغ الصبر ليصل إلى بر الأمان والعيش الرغيد".

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