4 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

انتهت لجنة التحكيم من مشاهدة 24 فيلمًا أوروبيًا، مرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، لتعلن European Film Promotion (EFP)، ومركز السينما العربية عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، التي تضم 4 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات.

ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز ضمن حفل يُقام في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

https://youtu.be/JZ-mxlXw8Ls

وتتمثل القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

107 Mothers، إخراج: بيتر كيريكس، سلوفاكيا، أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق.

ويُعرض في مهرجان القاهرة I'm Your Man، إخراج: ماريا شرادر، ألمانيا، جائزة الدب الفضي.

ولأفضل تمثيل في مهرجان برلين السينمائي الدولي فيلم Lamb، إخراج: فلاديمير يوهانسن، آيسلندا.

وتمنح جائزة الأصالة في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما The Most beautiful Boy in the World، إخراج: كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري، السويد، ومهرجان صندانس السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتقول علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: «وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي ينافس فيها مجموعة من أهم الأفلام التي وضعتنا نحن النقاد في حيرة شديدة، خاصةً أن أفلام هذا العام ذات مستوى كبير بالرغم من جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وكأن هذه الأفلام أرادت أن تعيدنا إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، من خلال التأكد على أن السينما باقية ومستمرة».

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات، وتتكون لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 71 ناقداً ينتمون إلى 15 دولة عربية.