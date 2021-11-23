الأمم المتحدة تعلن جمع 600 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان

حققت الأمم المتحدة هدفها، الذي فرضته على نفسها، بشأن جمع 600 مليون دولار في صورة مساعدات للشعب الأفغاني الذي يعاني.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، فإن ألمانيا ساهمت بـ76 مليون دولار وتعد من أكبر المانحين إلى جانب الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا واليابان.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في جنيف إن المانحين الدوليين لم يحققوا هدف تبرعات الأمم المتحدة فحسب، بل ساعدوا أيضًا في توسيع العمل الإنساني على الأرض.

ووفقا لما ذكره ليركه، تصل وكالة الأمم المتحدة إلى كل المناطق في البلاد، ولكنه قال إنه بسبب الأزمة البنكية والمالية في أفغانستان ، فإنه لايمكن استخدام كل الأموال على الأرض بعد.