مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أننا أمام مرحلة تاريخية مهمة، ولا بد من أن نكون على قدر المسئولية.

وقال بكري إن مصر كانت تعاني كثيرا قبل يونيو ٢٠١٣، ومرت بأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة، لكن الشعب المصري كان يدرك أن هناك أملا ولديه ثقة كبيرة في الجيش المصري، وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي تحمل على عاتقه حماية البلد من تنظيم مسلح كان يسعى لإشعال البلد وإحراقها، ومن حرب أهلية كانت على وشك التعرض لها.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب بالتعاون مع أمانة حزب المؤتمر بالغربية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بطريق طنطا القاهرة الزراعي أمام مدخل طريق كفر الشيخ الدولي، بحضور عمر المختار رئيس حزب المؤتمر ، والنائبة دعاء عريبي أمينة الحزب بالغربية، وهيثم النحاس أمين مساعد الحزب بالغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة وحشد كبير المواطنين.

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي قائد بمعنى الكلمة وكان يعلم تمامًا أن البلد تتعرض لتحديات عديدة ومدى الخراب والدمار الذي كان يحاصرها، لكنه لم يفقد الثقة في الشعب المصري وراهن عليه، لأنه يعرف المكنون الحضاري الذي يسكن كل الشعب المصري.

أشار إلى أن هناك أسبابا عديدة تجعلنا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أهمها أنه القائد الذي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها، وأنه القائد الذي حمي مصر من حرب أهلية وفتنة طائفية، وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان، كما أعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي.

من جانبها.. قالت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالغربية، إن مؤتمر اليوم يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يكمل مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية، لذا نقول نعم للرئيس السيسي.