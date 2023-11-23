هشام ماجد يعلن انتهاء تصوير فيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة»

أعلن الفنان هشام ماجد عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة".

ونشر ماجد صورة جماعية لأسرة الفيلم، وهم يحتفلون في آخر يوم تصوير، والتي جمعت معظم فريق العمل، وعلق: "فركش الفيلم، الحمدلله وتممها لنا بالخير يارب".

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول مهندس معماري متزوج ويعيش مع زوجته حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياته هو وزوجته، وتقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم "تسليم أهالي" وشاركته البطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومعهما كل من الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، عبدالله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، لوسي، أحمد فتحي، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.