جالانت: الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال لشهرين آخرين بعد الهدنة القصيرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه بمجرد أن تنتهي الهدنة المؤقتة القصيرة مع حركة حماس، سوف يستأنف الجيش القتال بكثافة على الأقل لمدة شهرين آخرين، على حد تعبيره.



وأضاف جالانت، لقوات من وحدة النخبة البحرية "شايطيت 13": "ما سوف ترونه في الأيام المقبلة أولا الإفراج عن رهائن، هذه التهدئة سوف تكون قصيرة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وتابع: "سوف يكون هناك استئناف (للقتال) لأننا نحتاج إلى استكمال النصر وخلق قوة الدفع للإفراج عن المجموعات التالية من الرهائن الذين لن يعودوا إلا بالضغط"، على حد زعمه.



واستطرد: "حتى بعد انتهاء فترة القتال المكثف، سوف يكون هناك الكثير من العمليات التي سوف يكون للوحدة شايطيت 13 شيء ما للقيام به حتى لا يكون هناك أي تهديد عسكري من قطاع غزة، وسوف نتمتع بحرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة".



وكان ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، أعلن اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل التي مدتها أربعة أيام ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة.



وأضاف: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال، وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصا".