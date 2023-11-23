دار الشروق تنعى يعقوب الشاروني: سجل اسمه طوال نصف قرن في مجال كتابة الطفل

نعت دار الشروق، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، أحد رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي، حيث تقدمت بخالص التعازي لابنته هالة الشاروني وأسرته وجميع محبيه وتلاميذه وقرائه.

وذكرت دار الشروق أن الشاروني سجل اسمه ومكانته في مجال الكتابة للطفل عن جدارة طوال نصف قرن من الزمان.

وكان قد فاز الأديب الكبير يعقوب الشاروني خلال مسيرته الحافلة في إثراء كتاب الطفل العربي بالعديد من الجوائز المرموقة مصريًا وعربيًا، وقد تعاون مع دار الشروق في مجموعة «أجمل الحكايات الشعبية» المبنية على قصص من التراث والأدب الشعبي القديم، والتي فازت عنها دار الشروق بجائزة النشر من معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002 وهي من رسوم الفنان حلمي التوني.

جدير بالذكر أن الكاتب يعقوب الشاروني قد رحل عن عالمنا اليوم، وهو أحد أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي عن عمر ناهز 92 عاما، والذي أثرى مكتبة الطفل بمئات الكتب الإبداعية والبحثية، وساهم في دعم عدد من المشاريع الثقافية المهمة الخاصة بأدب الطفل، وبلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتابًا.