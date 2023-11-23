الجيش الإسرائيلي: تدمير منشآت لجهاز الاستخبارات العسكرية الخاص بحماس

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منشآت لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الإسرائيليون أن العديد من مقاتلي حماس استشهدوا خلال العملية، وتم اكتشاف منشآت لإنتاج الأسلحة، بعدما هاجم لواء مظلي مقرا لحماس وموقعا عسكريا.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية جمع مواد استخباراتية ومعلومات حول البنية التحتية تحت الأرض للحركة.

وقال المكتب الصحفي لحركة حماس إن الحرب، التي بدأت بهجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، أسفرت حتى الآن بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 14500 شخص وإصابة 35 ألف شخص آخرين.

من جانبها، قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن أكثر من 16 ألف شخص استشهدوا جراء هجمات إسرائيل.