فينيسيا تفرض رسوم دخول 5 يورو على زوار اليوم الواحد اعتبارا من أبريل

أعلن مسئولون إيطاليون، اليوم الخميس، أنه سيتعين على زوار اليوم الواحد لمدينة فينيسيا (البندقية)، دفع رسوم دخول قدرها 5 يورو (45ر5 دولار) في أيام معينة.

وقال لويجي بروجنارو عمدة المدينة العائمة، إن اللائحة الجديدة مخصصة للأيام التي تكون فيها البندقية مزدحمة بشكل تقليدي.

وسيتم تطبيق الرسوم الجديدة مبدئيا على 29 يوما من الساعة 0830 صباحا حتى الرابعة مساء في الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو على نحو شامل، وبعد ذلك، باستثناء واحد (هو 2/3 يونيو)، ثم في جميع عطلات نهاية الأسبوع حتى منتصف يوليو.

يشار إلى أن السلطات المحلية اتخذت القرار المبدئي في سبتمبر بعد سنوات من النقاش.

وتهدف هذه الرسوم إلى منع السياحة الجماعية في فينيسيا من إلحاق الأضرار أكثر مما واقع بالفعل.

ويجلب أكثر من 5 ملايين سائح سنويا الكثير من الأموال إلى خزائن المدينة ، لكنهم يتسببون أيضا في مشاكل كبيرة.

ويتعين على زوار اليوم فقط دفع رسوم الدخول - لكنهم يشكلون الغالبية العظمى من السياح. وسينبغي عليهم الآن الحصول على رمز الاستجابة السريعة (بار كود) عبر شبكة الإنترنت وتنزيله على هواتفهم المحمولة.

وسيُفرض على أي شخص يتم القبض عليه في البلدة القديمة بدون "تذكرة فينيسيا" دفع غرامة تتراوح بين 50 و 300 يورو، ولا تنطبق اللائحة على الضيوف الذين يقضون ليلة واحدة والذين يدفعون بالفعل ضريبة السياحة ، أو المسافرين، كما أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما معفيون أيضا.