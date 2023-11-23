مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية: مشروع أهل مصر يلقى دعما هائلا من القيادة السياسية

التقى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، في إطار زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، شباب البرنامج الرئاسي "أهل مصر" من المحافظات الحدودية المشاركين بالملتقى الثقافي الثالث عشر، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفاء بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023.

وجاء ذلك لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المحافظة.

وعبر اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق الحدودية والنائية، عن سعادته بلقاء الشباب، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، موضحا مدى اهتمام الدولة باستراتيجية بناء الإنسان، وتحدث عن أهمية تعزيز الوعي لدى الشباب.

وأكد الاهتمام والمتابعة المستمرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع "أهل مصر" لتحقيق التنمية لأبناء المحافظات الحدودية.

وأوضح أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى شباب الوادي الجديد وشباب المحافظات الحدودية المشاركين، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، وعن طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية.

وأضاف أن مشروع أهل مصر شارك فيه 90 ألف شاب وفتاة حتى الآن من أبناء مصر بالمحافظات الحدودية، حيث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتأهيلهم وإتاحة الفرص لهم من خلال قنوات ومؤسسات رسمية، إلى جانب اختيار بعضهم للمشاركة في تنسيقية شباب الأحزاب ليكونوا فاعلين في الحياة السياسية المصرية.

واستعرض "جمال الدين"، الحالة الأمنية منذ ثورة يناير إلى ثورة 30 يونيو 2013، حين وضعت مصر قدمها على الطريق الصحيح، إضافة إلى جهود مصر في محاربة الإرهاب في العملية الشاملة 2018.

ورحب محافظ الوادي الجديد بالحضور والشباب من المحافظات الحدودية، وتحدث عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمحافظات الحدودية ولمحافظة الوادي الجديد، وسرد الإنجازات التي تحققت بها على كل المستويات وعرض نماذج لأبطالها في كل مجال.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقدمه وزارة الثقافة لأبناء المحافظة، سواء على مستوى مشروعات تطوير المواقع الثقافية أو البرامج الثقافية والمشروعات الفنية المقدمة، وأثنى على اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، مرحبا بشباب "أهل مصر" من المحافظات الحدودية الستة، ومهنئا خريجي "ابدأ حلمك" من شباب الداخلة والخارجة.

من جانبه نقل عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للحضور، واستعرض عددا من الفعاليات والأنشطة التي قدمتها الهيئة خلال 2023، احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية.

يذكر أن الملتقى يقام ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، ويشارك فيه 130 شابًا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي "شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح"، إضافة إلى أطفال حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد الملتقى مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المسابقات الثقافية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات، وتنمية روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى الورش الأدبية والفنية.