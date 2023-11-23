الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يعدم كل شخص يحاول الوصول إلى الجثامين الملقاة بالشوارع

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن «طائرات الاحتلال تقصف المنازل فوق رؤوس المواطنين في جنوب غزة»، لافتًا إلى أن الاحتلال ارتكب ما يزيد عن 12 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى محافظات غزة كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس، أن «قوات الاحتلال دمرت 3 مساجد في محافظة خانيونس، كما تستمر في اعتداءاتها داخل مجمع الشفاء».

ونوه أن «الاحتلال مازال يحتل المجمع بشكل كامل، ويطلق النار من داخل الشفاء على كل من يتحرك في مدينة غزة ومحيط المجمع».

وأشار إلى أن «عشرات الجثامين ملقاة في الشوارع بمنطقة شمال وادي غزة»، نافيًا إمكانية وصول الأطقم الطبية والحكومية إلى تلك الجثامين؛ لأن الاحتلال يعدم كل شخص يصل إلى هذا المحيط.

ولفت إلى وجود أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض أو جثثهم ملقاة في الشوارع والطرقات، قائلًا إن كل مستشفيات وادي غزة توقفت تمامًا عن الخدمة.

وصرح بأن الاحتلال حول مجمع الشفاء إلى مركز تحقيق، معقبًا: «يطلب من المعتقلين خلع ملابسهم ويضربهم ويشتمهم ويوجه لهم التهم والأسئلة».

وحذر من أن «الظروف الإنسانية خطيرة داخل المجمع»، مؤكدًا أن الاحتلال يعتقل عددًا كبيرًا من الجرحى والمرضى والأطقم الطبية ويخضعهم للتحقيق.