رئيس دورتموند: لن نخسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

قال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن فريقه قادر على تحقيق "شيء استثنائي" في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت أمام ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة، وصف فاتسكه المباراة النهائية، التي تقام على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن بأنها "واحدة من أكبر المباريات في تاريخ النادي الطويل".

أضاف فاتسكه "لأن ريال مدريد هو النادي الأكبر والأنجح في العالم، والنادي الذي يتمتع بأكبر قدر من الكاريزما، يتعين عليك أن تقول ذلك دون أن تشعر بالغيرة".

وأشار إلى أنه مع وجود لاعبين مثل توني كروس، ولاعب دورتموند السابق جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، فإن ريال مدريد "يمتلك بلا شك فريقا رائعا".

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بدوري الأبطال برصيد 14 لقبا، وفاز بجميع المباريات النهائية الثمانية التي خاضها في المسابقة القارية، منذ أن تغير اسمها إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992.

ويستعد دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، لخوض النهائي الثالث في دوري الأبطال، بعدما سبق له أيضا بلوغ هذا الدور عام 2013، حينما خسر 1 / 2 أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ الألماني.

ويأمل فاتسكه في أن يتوج فريقه بلقبه الثاني في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا، بعد أن أطاح فريقه بالفعل بأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الثمانية وقبل النهائي على الترتيب.

شدد الرئيس التنفيذي لدورتموند "يمكننا دائما تحقيق شيء استثنائي في مباراة واحدة. دائما ما يقدم دورتموند أشياء رائعة ضد منافسين أقوياء بشكل خاص - خاصة على المستوى الدولي. باختصار: ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا، لكننا في الواقع نشعر براحة شديدة تجاه هذا الوضع".

أوضح فاتسكه "قبل مباراتينا ضد سان جيرمان لم يكن أحد يراهن علينا لكننا فزنا بكلتا المباراتين، لا يمكننا الخروج من هذا النهائي كخاسرين على أي حال".

ويتناقض الأداء القوي لدورتموند في دوري أبطال أوروبا، مع نتائج الفريق المهتزة هذا الموسم في الدوري الألماني، الذي شهد حصول الفريق على المركز الخامس، وهو ما دفع فاتسكه للقول بأن هناك صفقات جديدة لم يسبق لها مثيل سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية لاستعادة البريق للفريق محليا.

ورغم ذلك، استبعد فاتسكه إنفاق 100 مليون يورو على لاعب واحد مثلما فعل بايرن ميونيخ العام الماضي، عندما ضم النجم الإنجليزي هاري كين، مشيرا إلى أن حجم مبيعات دورتموند السنوي لا يسمح بذلك.

وسيساعد الدخل الكبير الذي سيحصل عليه دورتموند من دوري أبطال أوروبا على الاستثمار في محاولته للمنافسة على الألقاب في مختلف البطولات الموسم القادم، وهو ما وصفه فاتسكه بأنه هدف كبير.

واختتم فاتسكه تصريحاته قائلا "لقد تمكن دورتموند من اللعب على أعلى مستوى على الصعيدين القاري والمحلي، مثلما يفعل ريال مدريد وبايرن. ربما نكون جيدين حقا في مسابقة واحدة فقط في الوقت الحالي. لذا فإن الخطوة التالية في تطورنا يجب أن يكون هذا المستوى العالي مستمرا في كلتا المسابقتين بنفس الوقت".