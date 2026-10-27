أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ثقته في قدرة لامين يامال على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في لندن، خلف هاري كين وكيليان مبابي.

وقال لابورتا عن نجم برشلونة: «أنا مقتنع بأنه سيفوز بالكرة الذهبية في النهاية، ولا أعرف متى، لكنه استحقها».

وشدد رئيس النادي الكتالوني على أن يامال قدم ما يكفي للفوز بالجائزة، لكنه احترم قرار المصوتين، مؤكدًا ضرورة تحويل النتيجة إلى حافز إضافي للاعب وزملائه.

وأضاف: «بالنسبة لي، قدم ما يستحق عليه الفوز بالكرة الذهبية، لكن المصوتين اتخذوا قرارهم، ويجب تقبله بروح رياضية. أتمنى أن يكون ذلك دافعًا له شخصيًا، وأنا متأكد من حدوث ذلك، فجميع زملائه سيساعدونه على تجاوز خيبة الأمل سريعًا».

كما أشاد لابورتا بإنجاز يامال، الذي توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم للموسم الثالث على التوالي، قائلًا: «يجب أن نمنحه الحب لأنه يستحق ذلك. ما يحققه أمر فريد، فقد فعل ذلك منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وهذا إنجاز كبير. إنه يستحق كل شيء، وسنساعده جميعًا ليكون أكثر حماسًا للفوز بهذه الجائزة في العام المقبل».

وتطرق رئيس برشلونة إلى خسارة فريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، مطالبًا بالتعامل مع النتيجة بروح رياضية، مع الحفاظ على أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال لابورتا: «يجب تقبل الهزيمة بروح رياضية، وأن تكون حافزًا لنا للمضي قدمًا، فطموحاتنا هذا الموسم لم تتغير».

وأضاف: «بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها، وأنا واثق من ذلك».

كما جدد دعمه للمدير الفني هانز فليك، مشيرًا إلى أن المدرب حلل ما حدث في المباراة، وأن الخسارة ستساعد الفريق على التعلم من الأخطاء وتحسين الأداء.

وتابع: «أنا فخور بلاعبي فريقي ومدربي، ويمكن لجماهير برشلونة أن تشعر بالاطمئنان».

وشهد الحفل المقام في لندن نجاحًا لافتًا لبرشلونة، خاصة على مستوى كرة القدم النسائية، بعدما حصل النادي على جائزة أفضل نادٍ نسائي في العالم.

كما فازت أليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية للسيدات بعد موسم مميز مع برشلونة، وحصلت كاتا كول على جائزة أفضل حارسة مرمى، بينما نالت فيكي لوبيز جائزة أفضل لاعبة شابة.

وحصد بير روميو جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية، فيما أعرب لابورتا عن فخره بالانتماء إلى برشلونة وامتنانه للتقدير الذي حصل عليه النادي.

كما حرص رئيس برشلونة على الإشادة بجهود مارك فيفيس، السكرتير الفني لفريق السيدات، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لعملهم من أجل تطوير كرة القدم النسائية بالنادي.