صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون، الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر اقتحامات ومداهمات واعتقالات، إلى جانب مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وإحراق مركبات، فيما هدمت قوات الاحتلال منزلًا في مدينة قلقيلية.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، اقتحمت قوات الاحتلال في محافظة جنين، بلدات عرابة وعانين وجبع وميثلون وقباطية، وداهمت منازل عدة، واعتقلت الشاب محمد لقمان ربايعة خلال اقتحام ميثلون، فيما شهدت قباطية اقتحامًا واسعًا تخللته مداهمة عدد من المنازل.

وفي نابلس، طالت الاقتحامات قرى قريوت وعورتا وعزموط وسالم وبورين وتل وصرة، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين ونفذت حملة اعتقالات، وحوّلت عمارة سكنية في قرية بورين إلى ثكنة عسكرية.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون منزلًا في منطقة جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه مركبات خلال تصدي الأهالي للهجوم، فيما أُصيب شاب في محاولة دهس. كما أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية قرب بلدة عورتا، وهدمت قوات الاحتلال صرح الشهداء في قرى روجيب ومادما وعزموط شرق نابلس وجنوبها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قفين وعتيل شمال المحافظة، وداهمت منزلًا، فيما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي مدينة قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة شهاب في حي النقار، وحوّلته إلى ركام.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب المحافظة، ونصبت حاجزًا فيها، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية في المنطقة.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فداهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما هاجم مستوطنون قرية أم صفا شمال غرب المدينة، وأحرقوا مركبات وخطّوا شعارات معادية.

وفي مدينة البيرة، حوّلت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني محمد علي حميدة، قرب حاجز الـDCO، إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت أربعة من سكانه وصادرت هواتفهم، منذ الساعة الثالثة فجرًا.

وفي القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة العيساوية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الجعبري والمنطقة الجنوبية من المدينة، ونفذت عمليات مداهمة خلّفت أضرارًا ودمارًا في المنطقة. كما اعتقلت ثلاثة شبان بعد التنكيل بهم خلال اقتحام منطقة عين دير بحة، واقتحمت منزل الشهيد محمد الجعبة في حي كريسة بمدينة دورا، وداهمت منازل أسرى محررين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية باتجاه بلدة تفوح غرب المحافظة.