الهند تنفي مواجهة أي ضغوط أمريكية لخفض وارداتها النفطية من روسيا

صرح وزير النفط الهندي، هارديب سينج بوري، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "لا تواجه أي ضغوط من الولايات المتحدة لخفض وارداتها من النفط الخام الروسي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بوري قوله خلال "أسبوع الطاقة الهندي"، إن بلاده كانت تستورد 2ر0% من احتياجاتها من النفط الخام من روسيا قبل الحرب الأوكرانية، إلا أن الواردات ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب التخفيضات التي تم منحها بعد اندلاع النزاع.

جدير بالذكر أن "أسبوع الطاقة الهندي"، هو مؤتمر بارز للطاقة ويعقد في ولاية جوا الهندية الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.