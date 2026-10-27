ملك بريطانيا يبدأ جولة في الكاريبي في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بالاعتذار عن العبودية

من المقرر أن يبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث جولة في الكاريبي، في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بالاعتذار عن دور بريطانيا في العبودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية(بي ايه ميديا) أن تشارلز سيصل إلى أنتيغوا في زيارة لمدة تسعة أيام للمنطقة، عقب أن صرحت شيرلي بوتشوي الأمين العام لمنظمة الكومنولث الأسبوع الماضي بأنه "لن يضر" لدى سؤالها ما إذا كان يتعين على الملك الاعتذار.

وسيترأس الملك اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، الذي يعقد كل عامين في أنتيغوا وباربودا ، حيث ستنضم إليه الملكة، كما سيقوم بزيارة منفردة إلى جويانا.

وكان محمد عرفان على رئيس جويانا قد قال مؤخرا إن تشارلز اعترف بأن العبودية كانت أحلك الايام ظلاما في التاريخ البشري، مضيفا أن تقديم الاعتذار هو " الخطوة المقبلة".

ومن المقرر أن يبدأ الملك تشارلز جولته في الكاريبي بزيارة جزر البهاما من 27 حتى 29 أكتوبر الجاري، تعقبها زيارة إلى جويانا لمدة يومين، وبعد ذلك سيحضر اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث خلال زيارته إلى أنتيغوا وباربودا وبصحبته الملكة من 1 حتى 4 نوفمبر المقبل.