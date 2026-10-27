ترامب وروبيو يعتزمان تفقد ناقلة نفط فنزويلية في تكساس

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، تفقد ناقلة نفط وصلت حديثا ومحملة بالنفط الخام الفنزويلي، تمهيدا لمعالجته في مصافي تكساس، وفقا لمساعد في الكونجرس ومسئولين أمريكيين.

وتأتي الزيارة إلى بورت آرثر بولاية تكساس في اليوم نفسه الذي يشارك فيه ترامب في حملات انتخابية بالولاية لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس تجمعين انتخابيين في كوربوس كريستي ولوبوك. ويسعى ترامب إلى تعزيز الدعم لمرشح مجلس الشيوخ الأمريكي كين باكستون، الذي يخوض منافسة متقاربة مع المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو.

ولم يتضح ما إذا كان روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لترامب، سيشارك في أي فعاليات انتخابية. لكن هذه هي المرة الأولى التي يرافق فيها ترامب في جولاته الانتخابية عبر البلاد.

وتحدث المسؤولان الأمريكيان ومساعد الكونجرس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشة خطط روبيو قبل الإعلان عنها رسميا.

ومن غير المعتاد إلى حد كبير أن يشارك كبير الدبلوماسيين في البلاد في جولات ذات طابع سياسي. وستكون رحلة روبيو أحدث مثال على تداخل الحدود بين ممارسة الحكم والحملات الانتخابية خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب. وسبق أن ظهر المدعي العام تود بلانش في تجمعات انتخابية إلى جانب مرشحين جمهوريين.

وسبق لروبيو أن خاض سباق الرئاسة عام 2016، ويُعد من أبرز المرشحين المحتملين في انتخابات عام 2028. ولم يعلن ما إذا كان سيترشح، كما ظلت أنشطته السياسية محدودة منذ توليه منصب وزير الخارجية.