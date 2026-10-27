روسيا: استهداف مرافق نقل في كييف ومركز لوجستي في خاركيف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت الليلة الماضية هجوما واسع النطاق استهدف منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل في كييف، ومركز خدمات لوجستية في منطقة خاركيف.

وأضافت الوزارة، عبر تطبيق "تليجرام"، أن سفنا بحرية تعرضت أيضا للقصف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، معظمهم من الطلاب، جراء سقوط مقذوف بالقرب من سكن جامعي.

وذكر كليتشكو أن جسر "بيفديني" تعرض أيضا للقصف، مما أدى إلى تضرر البنية التحتية لمترو الأنفاق الموجودة على الجسر.

ولم تتمكن "بلومبرج" من التحقق بشكل مستقل من هذه البيانات.