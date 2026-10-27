عمرو الحديدي: محمد عبدالله يستطيع اللعب على حساب زيزو

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك وفرة في اللاعبين، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة في أكثر من بطولة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العناصر الشابة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي عنده وفرة من اللاعبين، والمنافسة على الدوري والكونفدرالية شيء طبيعي، عكس الزمالك الذي يعاني من أزمات بسبب إيقاف القيد، وعليه التركيز في بطولة عن الأخرى".

وأضاف: "أين محلل أداء الأهلي؟ وأين هو نتاج عمله في الكرات الثابتة؟ كان هناك سعيد النحاس مع كولر وموسيماني، وكان يقوم بعمل مميز، والبعض رأى أنه صغير السن ثم رحل".

وتابع نجم الأهلي السابق: "محمد عبدالله يستطيع اللعب على حساب زيزو لو حصل على فرصة".

وواصل الحديدي: "شخصية لاعيبة الأهلي هتظهر في مباراة مودرن سبورت، وسيكون عموتة أمام خيارات في كيفية اختيار التشكيل الأفضل للمباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أمين بن هاشم مع مودرن عنده استقرار وحقق نتائج جيدة، وهو مدرب مغربي أيضًا".