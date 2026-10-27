الفلبين تعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة ظاهرة النينيو

تعتزم الفلبين تطبيق إجراءات دعم بالإضافة إلى تدابير أخرى لمساعدة مواطنيها على التعامل مع آثار ظاهرة النينيو الحادة وتداعيات الحرب في إيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وكيلة مكتب الاتصالات الرئاسي كلير كاسترو قالت في مؤتمر صحفي إن وزارة التجارة والصناعة ستطبق تجميدا على أسعار السلع الأساسية حتى نهاية العام.

وأضافت أن وزارة الزراعة ستقدم دعما للمزارعين المتضررين من ظاهرة النينيو.

وأوضحت أن وزارة الطاقة ستعمل على ضمان وجود معروض كاف من النفط الخام، كما ستقدم دعما على الوقود للسائقين والشركات المشغلة لوسائل النقل.