عمرو الفقي: فخور بإنجاز مخرجي رفعت عيني للسما بمهرجان كان وسنتعاون معهما قريبا

استقبل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ندى رياض وأيمن الأمير، مخرجي فيلم "رفعت عيني للسما" أمس، بعد عودتهما من مهرجان كان السينمائي، وفوز فيلمهما بجائزة "العين الذهبية" في الدورة الـ 77 التي اختتمت قبل أيام، وحرص "الفقي" على أن يكرمهما بدرع الشركة المتحدة بحضور الإعلامي شريف سعيد رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركة المتحدة.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أعرب "الفقي" عن سعادته بلقاء ندى رياض وأيمن الأمير، وبالحوار معهما، مؤكدا فخره بما أنجزاه في مهرجان كان، كما كشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مخرجي الفيلم وبين الشركة المتحدة ممثلة في قطاع الإنتاج الوثائقي برئاسة المبدع شريف سعيد.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز، وحاصل على منحة دعم من عدد من المهرجانات السينمائية العربية أبرزها البحر الأحمر والجونة ومراكش.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاماً كبيرة. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

وسبق للمخرجان ندي رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهما الروائي القصير "فخ" بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي "نهايات سعيدة" عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي، تستضيف أسرة الفيلم في الساعة 11 مساء اليوم على قناة on، في برنامج "معكم"، وذلك في أول ظهور إعلامي لفرقة بانوراما برشا، بعد مشاركتهم في مهرجان كان السينمائي.