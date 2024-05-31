انتشال جثة شاب غرق في نيل أسوان منذ 6 أيام

انتشل رجال الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، جثة شاب تعرض للغرق أسفل كوبري الخزان في محافظة أسوان، منذ 6 أيام.

وكانت الأجهزة المعنية في أسوان تلقت إخطارا يفيد بلفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا أسفل كوبري خزان أسوان، وبمجرد غرقه اختفت جثمانه في أعماق نهر النيل نظرًا لأن موقع الغرق عميق ومليء بالصحور.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة التفاصيل حول واقعة الغرق وإجراء التحريات اللازمة حول الشاب وتبين أنه يدعى على ربيع، وهو طالب، ولاعب ناشئين نادي الهلال فى أسوان.

وتم إخطار رجال الانقاذ النهري بمدينة أسوان لتكثيف جهودهم للعثور على جثة الشاب الغارق أسفل كوبري خزان أسوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.