هنية: الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلا عن المقاومة في اليوم التالي للمعركة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن موقف الفصائل المتعلق بوقف العدوان وصفقة الأسرى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يجد بديلا عن المقاومة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، رسالة وجهها هنية لمن يتحدث عما يُسمى "اليوم التالي" للمعركة، قائلا إنهم لن يجدوا من الشعب الفلسطيني من يقبل بديلا عن المقاومة.

وأضاف أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل، موضحا أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن مشروع التحرير يقوم أيضا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.