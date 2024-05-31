الاحتلال الإسرائيلي يدمر 700 بئر مياه في قطاع غزة

وثّقت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسات حقوقية تدمير الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد لأكثر من 700 بئر مياه في قطاع غزة، يعتمد 90%من سكان القطاع على تلك الآبار.

وأكدت المياه الفلسطينية، أن أكثر من 2 مليون فلسطيني معظمهم من النازحين، يعانون من العطش الشديد، في ظل تدمير الاحتلال لآبار المياه، وكذلك نفاذ الوقود المشغل لما تبقى من آبار ومضخات.

من جانبها أعلنت بلديات قطاع غزة أنها متوقفة تماما منذ عدة أشهر عن ضخ المياه للسكان، في ظل نفاذ الوقود، وتدمير الاحتلال لأكثر من 80% من شبكات المياه بالتجريف والقصف، مؤكدة أن الوضع بخصوص المياه كارثي.