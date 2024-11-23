تقام فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويُعرض خلال النادي مجموعة من الأفلام القصيرة المتنوعة، من بينها فيلم "مو صلاح" (روائي قصير) إخراج سارة نصير، وفيلم "بين محطتين" (تسجيلي قصير) إخراج هدى سمير، وفيلم "آخر أيام العيد" (تسجيلي قصير) إخراج إسلام حداية، وفيلم "الفستان" (روائي قصير) إخراج مينا غطاس، وفيلم "قوت" (تسجيلي قصير) إخراج عبدالرحمن جمال.

وعقب العروض تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، المشرف الفني على النادي، حيث تُناقش الأفلام مع الجمهور.