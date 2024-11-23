 ميدالية عالمية.. محمد حمزة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لسلاح الشيش - بوابة الشروق
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ميدالية عالمية.. محمد حمزة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لسلاح الشيش

علي البحيري
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 6:20 م

تأهل محمد حمزة لنصف نهائي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بتونس، والمقامة في الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري، ليضمن ميدالية لمصر.

وتغلب محمد حمزة بعد في ربع النهائي على الإيطالي توماسو مارتيني بنتيجة 15-7 ليتأهل لنصف النهائي ويضمن ميدالية مصرية.

وافتتح حمزة، المصنف الثالث عالميًا ، مشواره في البطولة بالفوز على لاعب فرنسا في دور ال 64 الرئيسي بنتيجة 15-12.

ثم تفوق حمزة في دور الـ 32 على اللاعب المحايد بنتيجة 15-9، وفي دور ثمن النهائي فاز حمزة على الإيطالي دافيد فليبي.

ويخوض بطل صمر بعد قليل مواجهة نصف النهائي أمام الأمريكي بريس لويي.


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