أوبرا القاهرة تقدم «الفلوت السحري» على المسرح الكبير يومي الثلاثاء والأربعاء

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتور عماد عادل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وكورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه، وتدريب صوتي مينا حنا، أوبرا الفلوت السحري من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار ليلتين فى الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 25، 26 نوفمبر على المسرح الكبير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لإعادة تقديم كنوز الإبداع العالمى.

تعد أوبرا الفلوت أخر مؤلفات موتسارت وأنتجت لأول مرة بقيادته فى فيينا أواخر عام 1791 وتنتمى إلى القالب الهزلى الذى يمتزج فيه الغناء بالحوار المسرحى، وتدور أحداثها فى مصر القديمة وتحكى عن الأمير الوسيم تامينو الذى يسقط مغشياً عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فتنقذه 3 من وصيفات ملكة الليل، ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو، فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع إنقاذها وتعطى للأمير فلوتاً سحرياً وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته فى مهمته، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق يرمز إلى الصراع الدائم والمستمر بين الخير والشر.

يؤدى الشخصيات الرئيسية كل من هشام الجندي بالتبادل مع مصطفى مدحت فى دور تامينو، داليا فاروق بالتبادل مع ملك الشافعى فى دور بامينا، إلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم فى دور باباجينو، إنجي محسن فى دور باباجينا، أميرة رضا بالتبادل مع هاجر لوتس فى دور ملكة الليل، أسامة جمال وأحمد الشيمى فى دور ساراسترو، نورا الألفى - جولى فيظى ليلى إبراهيم الوصيفات الثلاث، إبراهيم ناجى فى دور مونوستاتوس، شيرين المغربى - غدى مجدى - ملك عبد القادر - ماهيتاب نادر الجنيات الثلاث، مينا رافائيل وبرهان الدين المحاربان، رضا الوكيل فى دور الكاهن الأول، أحمد سامى وريمون ملاك فى دور الكاهن الثانى، صوت من المعبد رامز لباد وتصميم الديكور، والإضاءة المهندسان محمد عبدالرازق، وياسر شعلان.