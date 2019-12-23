ولاية برلين تؤكد تمسكها بعرض استقبال أطفال قصر من معسكرات اللاجئين اليونانية

أعلنت ولاية برلين تمسكها بعرضها باستقبال ما يصل إلى 70 لاجئا من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم من معسكرات اللاجئين بالجزر اليونانية، وذلك بحسب تصريحات متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بالولاية اليوم الاثنين.

يشار إلى أن وزير الداخلية المحلي لبرلين أندرياس جايزل أشار بالتعاون مع جيورج ماير وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن، وبوريس بيستوريوس وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى، في خطاب موجه لوزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في مطلع ديسمبر الجاري إلى حالة الطوارئ الإنسانية في الجزر اليونانية وعرضوا جميعا المساعدة في استقبال لاجئين قصر غير المصحوبين بذويهم.

وصرح المتحدث باسم الوزارة المحلية ببرلين اليوم بأن جايزل ونظيريه جددا عرضهما في خطاب آخر يوم 20 ديسمبر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام فقط.

وقال المتحدث إنها مسألة إنسانية والتزام إنساني –في هذا الوقت قبيل عيد الميلاد- أن يتم مساعدة أشخاص وألا يتم غض الطرف عن معاناة أطفال، موضحا أنه ليس هناك أي رد فعل حتى الآن من الحكومة الاتحادية على كلا الخطابين.

وكان رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك، ناشد في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، الحكومة الاتحادية استقبال أربعة آلاف طفل من الجزر اليونانية – حتى دون إجماع أوروبي على ذلك.

ولكن هناك معارضات شديدة لذلك داخل الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك في الحزب الديمقراطي الحر.

كما استبعدت الحكومة الألمانية أي تصرف منفرد من جانبها في هذا الصدد، وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم في برلين: "نبحث عن حل أوروبي من أجل المستقبل... ليس بمقدور ألمانيا انتهاج سياسة منفردة في ذلك".