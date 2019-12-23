«ماكونيل» يؤكد إمكانية استدعاء شهود في محاكمة عزل ترامب

قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه من المرجح أن تكتمل محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في أوائل عام 2020 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكونيل قوله في تصريحات صحفية إنه يرغب في المضي قدما في إجراء المرافعات الافتتاحية والأسئلة المكتوبة قبل اتخاذ قرار بشأن استدعاء شهود في المحاكمة.

وكان ماكونيل قد رفض الأسبوع الماضي اقتراحا ديمقراطيا لاستدعاء أربعة شهود في المحاكمة في مجلس الشيوخ.

ومن بين الأشخاص الذين يرغب الديمقراطيون في الاستماع إلى شهادتهم جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وكبير الموظفين بالبيت الأبيض مايك مولفاني.

واستنكر ماكونيل، الذي قال إنه ينسق خطواته مع البيت الأبيض، "الطلب الغريب" من الديمقراطيين لاستعداء شهود، ووصفه بأنه "مهمة صيد ".

من جانبه، قال السيناتور تشاك شومر، كبير الديمقراطيين إنه في "محاكمة عادلة" يجب أن يستمع المشرعون إلى شهود أكدوا أن لديهم "معرفة مباشرة" بطريقة إدارة ترامب للعلاقات مع أوكرانيا.

وتابع أن الرغبة في منع شهادة الشهود يعني "أنك تحاول إخفاء شيء والتستر عليه" متهما الجمهوريين بالخوف من شهادة الشهود.

وأضاف شومر "ما الذي يخاف منه الرئيس ترامب؟ الحقيقة؟ ولكن الشعب الأمريكي يريد الحقيقة، ولهذا السبب طلبنا الاستماع للشهود والوثائق للوصول إلى الحقيقة ولا شيء غيرها".

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي إن الديمقراطيين يحاولون عزله منذ اليوم الأول له في السلطة.

ووصف ترامب إجراءت العزل التي يجريها مجلس النواب بأنها "مسيرة انتحار سياسي للديمقراطيين"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيجان: "لم نخطئ، ونحظى بدعم الحزب الجمهوري".

وكان مجلس النواب قد صوت الخميس بالأغلبية لصالح توجيه اتهامين لترامب أحدهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونجرس، ضمن التحقيق الذي يجريه المجلس لمساءلة وعزل الرئيس.