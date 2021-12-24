القيعي: ميلان استأذن الأهلي لاستخدام شعار الأكثر تتويجا في 2014

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي، أن نادي ميلان الإيطالي استأذن النادي الأهلي في عام 2014 بشأن شعار الأكثر تتويجا في العالم.

وقال القيعي في تصريحات لقناة ناديه: «ميلان استأذن الأهلي في 2014 لاستخدام الشعار الذي كان مطبوعاً على قميصه حتي نهاية موسم 2014-2015».

وأضاف: «هذا النادي يحترم قيمة حقوق الغير ولم يكتب أنه النادي الحقيقي الأكثر في تتويج البطولات، لا بل تقدم خطوة واستاذ الأهلي حتى يستخدم الشعار».

وأكمل: «في هذا التوقيت أردنا مواصلة الضغط على ريال مدريد ولو كنا مووفقين في بطولات أخرى لكنا تخطيناه».

الأهلي في 2014 توج ببطولة الكونفدرالية وتربع على عرش أندية العالم باعتباره الأكثر تتويجا بالبطولات القارية وهو اللقب الذي كان يتصدره ميلان الإيطالي.